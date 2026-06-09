AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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09.06.2026 09:45:00

Nvidia CEO Jensen Huang Just Declared War on Intel, AMD, and Qualcomm -- and the PC Market Will Never Be the Same

It took a while for the full impact of the personal computer to be appreciated after John Blankenbaker introduced the first PC -- the Kenbak-1 -- in 1971. It might also take a while to digest the ramifications of Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang's proclamation a few days ago, "The PC is being reinvented." What we can know now, though, is that Huang declared war on Intel (NASDAQ: INTC), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and Qualcomm (NASDAQ: QCOM). And the PC market will never be the same.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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