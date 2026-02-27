NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
27.02.2026 08:00:00
Nvidia CEO Jensen Huang Just Said Software Stocks Are Oversold. 2 Easy Buys To Make Now
Nvidia's (NASDAQ: NVDA) highly anticipated fourth-quarter earnings report wasn't enough to lift its own stock, but it did give a boost elsewhere. Software stocks rallied on the report due in part to comments from Nvidia CEO Jensen Huang, and as Nvidia's update set off a rotation in the tech sector on Thursday from chip stocks to software-as-a-service stocks (SaaS).Software stocks have been pummeled this year on fears that AI competitors like Anthropic's Claude Code will replace enterprise software programs, disrupting an industry valued at more than $1 trillion dollars. The ensuing panic has sent software stocks into a bear market, punishing even stalwarts like Microsoft (NASDAQ: MSFT).
