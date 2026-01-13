NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

13.01.2026 09:02:00

Nvidia CEO Jensen Huang "Loves" This Artificial Intelligence (AI) Company. The Stock Could Soar 77% in 2026, According to 1 Wall Street Analyst

Artificial intelligence (AI) has been all the rage over the past few years, as advances in the field of generative AI have taken the world by storm. Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been among the biggest beneficiaries of these secular tailwinds, as the company's graphics processing units (GPUs) have become the gold standard chips that power these sophisticated algorithms.Investors have already begun to look to potential advancements in agentic AI and physical AI as the next wave of this groundbreaking technology.One small AI company just got a big boost, courtesy of a shout-out from Nvidia CEO Jensen Huang.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
Newssuche

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 158,60 -0,14% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

