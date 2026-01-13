NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
13.01.2026 09:02:00
Nvidia CEO Jensen Huang "Loves" This Artificial Intelligence (AI) Company. The Stock Could Soar 77% in 2026, According to 1 Wall Street Analyst
Artificial intelligence (AI) has been all the rage over the past few years, as advances in the field of generative AI have taken the world by storm. Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been among the biggest beneficiaries of these secular tailwinds, as the company's graphics processing units (GPUs) have become the gold standard chips that power these sophisticated algorithms.Investors have already begun to look to potential advancements in agentic AI and physical AI as the next wave of this groundbreaking technology.One small AI company just got a big boost, courtesy of a shout-out from Nvidia CEO Jensen Huang.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu NVIDIA Corp.
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|158,60
|-0,14%