NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.09.2026 01:48:54
Nvidia CEO Jensen Huang Makes Shocking Prediction About AI Market
Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang is optimistic about the market opportunity, to say the least.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 12, 2026. The video was published on Sept. 14, 2026.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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14.09.26
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14.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
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14.09.26
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|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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14.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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14.09.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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