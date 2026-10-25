NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.10.2026 18:28:00
Nvidia CEO Jensen Huang Reaffirms His $4 Trillion Projection for AI Spending. Here's Why That Makes Nvidia a Screaming Buy Now.
A little over a year ago, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang made a bold projection: He informed investors that Nvidia expects global data center capital expenditures to reach up to $4 trillion annually by 2030. What's even more impressive is the floor he gave for this projection was $3 trillion. He recently reaffirmed this forecast.
Those are huge figures, but what might they mean for Nvidia stock?
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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23.10.26
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23.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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23.10.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
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23.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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23.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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23.10.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Hold
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|Deutsche Bank AG
|21.11.24
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