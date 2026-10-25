NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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25.10.2026 18:28:00

Nvidia CEO Jensen Huang Reaffirms His $4 Trillion Projection for AI Spending. Here's Why That Makes Nvidia a Screaming Buy Now.

A little over a year ago, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang made a bold projection: He informed investors that Nvidia expects global data center capital expenditures to reach up to $4 trillion annually by 2030. What's even more impressive is the floor he gave for this projection was $3 trillion. He recently reaffirmed this forecast.

Those are huge figures, but what might they mean for Nvidia stock? 

Nvidia CEO Jensen Huang. Image source: Nvidia.

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