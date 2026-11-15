Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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15.11.2026 22:00:02
Nvidia CEO Jensen Huang Resigns as Stock Tanks. Here Are the Next Steps for Investors.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock was plummeting this past Thursday, down about 5% in morning trading after CEO Jensen Huang abruptly resigned following reports in The New York Times of extramarital affairs.
The S&P 500, Dow Jones Industrial Average, and the Nasdaq Composite were all down on Nov. 12, but all by less than 1% in morning trading, as the move was likely already priced in by investors. Nvidia stock is down about 11% over the past five days and 29% over the past month.
It is an unprecedented development at the world's second-largest company, one that may leave many investors wondering what the next steps are.
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