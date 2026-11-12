NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
12.11.2026 15:05:11
NVIDIA CEO Jensen Huang Resigns; Stock Down 10%
(RTTNews) - NVIDIA (NVDA) Board announced that Jensen Huang has resigned as President, Chief Executive Officer, and a member of the Board, effective immediately. Colette Kress, current Executive Vice President and CFO, has agreed to serve as Interim CEO. The Board is initiating a search for a permanent Chief Executive Officer and will consider internal and external candidates.
The Board appointed Harvey C. Jones as its first-ever Chair of the Board. Jones has been an entrepreneur, technology executive, and active venture investor, and previously served as Chief Executive Officer and Executive Chairman of Synopsys.
Jensen Huang founded NVIDIA in 1993 and has served since its inception as president, chief executive officer, and a member of the board. Huang has been elected to the National Academy of Engineering and in 2026 was appointed to the President's Council of Advisors on Science and Technology.
NVIDIA will report its third-quarter financial results on November 17.
In pre-market trading on NasdaqGS, NVIDIA shares are down 10.49 percent to $155.51.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:03
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
20:03
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
20:03
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
18:01
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17:55
|AI believers hold the line after Nvidia ructions (Financial Times)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Technologiewerte weiter schwach -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.