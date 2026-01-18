NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
18.01.2026 11:30:00
Nvidia CEO Jensen Huang Says, "The Race Is On for AI." Here's What It Means for Nvidia Stock.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang delivered the keynote address at CES 2026, a leading annual trade show in Las Vegas for tech companies. It's an ideal venue for Huang because the CES conference is centered around connecting the tech ecosystem and highlighting future innovations.And few companies have been as innovative as Nvidia in the last few years. The company's vaunted graphics processing units (GPUs) power, train, and run many of the artificial intelligence (AI)-powered programs offered today. AI has advanced to the point that it is now helping developers create new, more powerful AI programs; essentially, developers are building AI programs on the back of AI applications. That's why Nvidia stock has shot up by 1,000% in the last three years, making Nvidia the biggest company in the world by market cap. And that's why its important to pay attention to Huang's bold statements about the future of AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
17.01.26
|NVIDIA-Aktie im Fokus: Alles zur nächsten Chipgeneration Vera Rubin (finanzen.at)
|
17.01.26
|Nvidia suppliers halt H200 output after China blocks chip shipments (Financial Times)
|
17.01.26
|Nvidia suppliers halt H200 output after China blocks chip shipments (Financial Times)
|
16.01.26
|Meta & Google kooperieren: Warum das für die NVIDIA-Aktie zum Risiko werden könnte (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|160,72
|-0,20%
