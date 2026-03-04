NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
04.03.2026 15:21:00
Nvidia CEO Jensen Huang Says "The Markets Got It Wrong" on Software Stocks
Although software stocks have gotten a little reprieve on Wall Street recently, the iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (NYSEMKT: IGV) is still down by more than 20% since the beginning of the year as of the close of trading on Tuesday. Investors have been lowering their terminal multiples on these stocks, and selling them due to concerns that artificial intelligence (AI) will be able to build similar software products and services much more quickly and efficiently.Models from Claude to Perplexity to ChatGPT are certainly impressive, and they can complete a range of different tasks well. So it's understandable that investors and consumers are unsure about what the tech world is going to look like in the future. However, in a recent interview on CNBC, Nvidia CEO Jensen Huang said "the markets got it wrong" on enterprise software. Here's his argument.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu NVIDIA Corp.
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|156,96
|-0,23%