NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.02.2026 14:07:00
Nvidia CEO Jensen Huang Says the Thinking Behind This Stock Sell-Off Is "Illogical"
Investors are worried that the biggest losers of the artificial intelligence (AI) revolution might be technology companies. Recent improvements in AI models and the release of new AI tools from Anthropic have sparked fears in the market that AI might disrupt the business models of, or even replace, companies that sell software as a service (SaaS companies).This tech stock sell-off is already being branded by some as the "SaaSpocalypse." The idea driving this tech stock downturn is that if AI gets good enough, companies that buy expensive business software might not need to buy so much of it. Or they might be able to use AI to build their own software, or maintain and upgrade their own software, without paying for ongoing support.If this story proves correct, major software companies that have built lucrative businesses by selling enterprise software subscriptions might no longer be so valuable -- or might not be needed at all. The harshest effects of this turn in sentiment can be seen in the share prices of companies like Salesforce (NYSE: CRM), Microsoft (NASDAQ: MSFT), and Adobe (NASDAQ: ADBE). The Nasdaq-100 index is down almost 5% in the past five days as I write this and nearly 3% year to date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16:02
|NYSE-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
16:02
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
16:02
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
16:02
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:32
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|161,22
|1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.