NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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09.08.2026 12:55:00

Nvidia CEO Jensen Huang Told Investors in Seoul to "Buy at a Discount" During the Recent AI Stock Sell-Off. Here's Whether His Call Has Paid Off.

The artificial intelligence (AI) market was looking very shaky two months ago.On May 14, after a record run-up in share price, Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock had surpassed $235/share, giving the company a $5.7 trillion market cap. Then investors began to worry that the AI boom had gotten too far ahead of reality. Over the next few weeks, AI shares took a beating, with Nvidia's dropping 15%, and AI hyperscalers Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Amazon (NASDAQ: AMZN) each plunging 11%. (Not to brag, but I called it.)That's when Nvidia CEO Jensen Huang gave a piece of jaw-dropping advice to AI investors. Two months later, has his advice paid off?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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