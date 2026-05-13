NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.05.2026 04:12:04
Nvidia CEO Jenson Huang joins Trump’s China trip
[WASHINGTON] Nvidia CEO Jensen Huang will join US President Donald Trump on his visit to China as a last-minute addition to the...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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12.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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12.05.26
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12.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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12.05.26
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12.05.26
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12.05.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
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