Nvidia CEO Resigns: What It Means for Your Shares

Jensen Huang resigned as Nvidia's (NASDAQ: NVDA) chief executive this morning amid controversies over his personal conduct and questions about whether Nvidia's chips reached China through a customer in Singapore.

His exit followed a week of reports about his personal life. The first concerned an affair with an executive at Megaspeed, one of Nvidia's customers in Singapore. U.S. officials suspected the executive of spying for China, which China denied. On Wednesday, a second relationship, with one of Huang's direct reports, came to light. The board met that night, and the company announced Huang's resignation Thursday morning.

We think investors are right to take Huang's departure seriously. In our view, though, today's sell-off prices in more damage than the business has shown so far.

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