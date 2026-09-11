Nvidia CEO Signals Strong Momentum for Shareholders

After the market closed on Aug. 26, Nvidia (NASDAQ: NVDA) delivered its earnings report for the second quarter of its 2027 fiscal year -- a period that ended July 26. The company delivered another blowout quarter, with non-GAAP (adjusted) earnings per share of $2.22 on sales of $96.22 billion breezing past the average Wall Street analyst target of $2.10 per share on sales of $92.17 billion.

As impressive as the artificial intelligence (AI) hardware leader's fiscal Q2 report was, forward guidance and overall business commentary from the company's CEO, Jensen Huang, were arguably even more encouraging.

Continue reading