NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.09.2026 10:45:00
Nvidia CEO Signals Strong Momentum for Shareholders
After the market closed on Aug. 26, Nvidia (NASDAQ: NVDA) delivered its earnings report for the second quarter of its 2027 fiscal year -- a period that ended July 26. The company delivered another blowout quarter, with non-GAAP (adjusted) earnings per share of $2.22 on sales of $96.22 billion breezing past the average Wall Street analyst target of $2.10 per share on sales of $92.17 billion.
As impressive as the artificial intelligence (AI) hardware leader's fiscal Q2 report was, forward guidance and overall business commentary from the company's CEO, Jensen Huang, were arguably even more encouraging.
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