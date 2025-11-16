NVIDIA-Chef Jensen Huang trennt sich im Oktober von Hunderttausenden Aktien des Konzerns

• NVIDIA-CEO mit Verkaufsserie im Oktober• 29 Aktienverkäufe in 2025 bisher• NVIDIA-Aktie weiterhin im Rallymodus

NVIDIA-CEO Jensen Huang hat sich auch im Oktober wieder von einer beträchtlichen Anzahl von Unternehmensanteilen getrennt. So verkaufte der Konzernlenker zuletzt am 29. Oktober NVIDIA-Aktien im Wert von 5,2 Millionen US-Dollar, wie aus Einreichungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Dabei handelte es sich jedoch um den kleinsten Verkauf im vergangenen Monat. Insgesamt trennte sich Huang sieben Mal von NVIDIA-Aktien. So veräußerte der NVIDIA-Chef fünf Mal jeweils 225.000 Unternehmensanteile. Am 24. Oktober folgten dann noch einmal 125.000 Anteile und der jüngste Verkauf umfasste 25.000 Titel des Chipriesen. Insgesamt hat Huang im Oktober somit 236,823 Millionen US-Dollar mit dem Verkauf von NVIDIA-Anteilen eingenommen.

Wie TipRanks berichtet, handelte es sich bei den Verkäufen jedoch um vorab arrangierte Vorhaben, die dann ausgelöst werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, beispielsweise den Aktienpreis oder den Börsenwert betreffend.

29 Aktienverkäufe in 2025 bisher

Insgesamt hat sich der Konzernlenker in 2025 bereits 29 Mal von NVIDIA-Aktien getrennt, wobei meist Pakete von 225.000 Aktien veräußert wurden. Der erste Verkauf in 2025 wurde am 20. Juni getätigt. Damals trennte sich Huang von 100.000 Unternehmensanteilen zu einem Durchschnittspreis von 144,04 US-Dollar. Den höchsten Durchschnittspreis wies jedoch der jüngste Verkauf aus, hier wurden 25.000 Aktien zu 207,91 US-Dollar verkauft.

Auch nach den zahlreichen Verkäufen in diesem Jahr hält Huang noch immer knapp 852 Millionen NVIDIA-Aktien, die einen Wert von mehr als 160 Milliarden US-Dollar aufweisen. Mit einem Vermögen von geschätzten 162,3 Milliarden US-Dollar ist Huang laut Forbes der achtreichste Mensch der Welt. Er ist laut TipRanks der größte einzelne Anteilseigner NVIDIAs und hält rund 3,6 Prozent der Unternehmensanteile.

NVIDIA-Aktie weiterhin im Höhenflug

Trotz des nun schon jahrelang anhaltenden Höhenflugs der NVIDIA-Aktie ging es auch in diesem Jahr weiter bergauf. So hat das Papier in 2025 bisher 39 Prozent auf zuletzt 186,86 US-Dollar gewonnen (Schlusskurs vom 13. November 2025). Zeitweise konnte der Chiparchitekt sogar als erstes Unternehmen weltweit eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar knacken. Die Rally NVIDIAs wird vom anhaltenden KI-Boom angetrieben. So ist der Techkonzern führend bei der Herstellung von Grafikprozessoren, die in Rechenzentren weltweit für maschinelles Lernen und generative KI eingesetzt werden.

Huang war im Übrigen nicht der einzige Topmanager, der sich Oktober von NVIDIA-Aktien trennte. Wie aus SEC-Einreichungen hervorgeht, hat auch NVIDIA-CFO Colette Kress Aktien veräußert, genauso wie unterschiedliche Board of Directors-Mitglieder in diesem Jahr.

Redaktion finanzen.at