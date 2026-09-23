NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.09.2026 21:35:00
Nvidia-Chef Jensen Huang und Donald Trump: Der KI-Einflüsterer
Jensen Huang leitet Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt. Von KI-Horrorszenarien hält er nichts – so ist er zum wichtigen Verbündeten von Donald Trump geworden. Doch hinter der Bromance steckt noch mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.09.26
|Nvidia-Chef Jensen Huang und Donald Trump: Der KI-Einflüsterer (Spiegel Online)
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23.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
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23.09.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.