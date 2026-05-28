NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.05.2026 02:15:02
Nvidia chief Jensen Huang to join board at prestigious Beijing university
Chipmaker boss’s move to join Tim Cook-chaired board underlines push to maintain ties with ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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02:15
|Nvidia chief Jensen Huang to join board at prestigious Beijing university (Financial Times)
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27.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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27.05.26
|Börse New York in Grün: Letztendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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27.05.26
|Pluszeichen in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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27.05.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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27.05.26
|Börse New York: S&P 500 gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
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27.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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27.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|10.01.25
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