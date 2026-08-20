Promise Aktie

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WKN DE: 887932 / ISIN: JP3833750007

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20.08.2026 08:05:00

Nvidia Chip-Filled Data Centers Need More Power Than Any Utility Can Promise. Here's Who Actually Wins.

Modern data centers require massive amounts of power, and those demands are only growing. High-density AI clusters packed with Nvidia (NASDAQ: NVDA) graphics processing units (GPUs) can require 100 kilowatts (kW) to over 300 kW per rack, or up to 20 times the electricity consumption of traditional server racks.Computing capacity is capped by power availability, which has proven to be a major bottleneck in the AI data center build-out. As a result, capital is flowing to companies that can reliably deliver power or manufacture power equipment. For investors looking to capitalize on the AI energy boom, here are some of the companies emerging as top winners.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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