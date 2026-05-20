NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.05.2026 22:43:47
NVIDIA Corporation Q1 Profit Climbs
(RTTNews) - NVIDIA Corporation (NVDA) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $58.321 billion, or $2.39 per share. This compares with $18.775 billion, or $0.76 per share, last year.
Excluding items, NVIDIA Corporation reported adjusted earnings of $45.548 billion or $1.87 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 85.2% to $81.615 billion from $44.062 billion last year.
NVIDIA Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $58.321 Bln. vs. $18.775 Bln. last year. -EPS: $2.39 vs. $0.76 last year. -Revenue: $81.615 Bln vs. $44.062 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 89.18 B To $ 92.82 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
23:13
|ROUNDUP: Nvidia beschleunigt Wachstum - Aktie gibt nachbörslich leicht nach (dpa-AFX)
|
23:06
|Nvidia to return more than $80bn to shareholders as it reaps rewards of AI boom (Financial Times)
|
22:47
|Nvidia beschleunigt Wachstum - Umsatz klettert um 85 Prozent (dpa-AFX)
|
22:34
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
22:34
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22:34
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22:34
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
20:03
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)