NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.11.2026 10:55:01
Nvidia Could Generate $741 Billion in Revenue Next Year. Here’s What That Means for the Stock.
Nvidia's (NASDAQ:NVDA) earnings report last week, without Jensen Huang leading the company, went better than expected. Revenue climbed 103% year over year to $115.8 billion, and earnings per share climbed to $2.70, up 108%. Both came in above analysts' expectations.
Perhaps more important was CFO and interim CEO Colette Kress's fiscal 2028 guidance. Last quarter she said she expects 70% revenue growth. This quarter, she increased it to 75%. That's despite higher-than-expected revenue growth last quarter and strong fourth-quarter guidance.
Her fourth-quarter guidance calls for $130 billion in revenue, bringing fiscal 2027 total revenue to $423.7 billion. A 75% growth rate implies $741 billion in revenue next year. Here's what that means for the stock.
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