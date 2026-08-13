NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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13.08.2026 08:31:00

Nvidia Could Hit $7.5 Trillion in Value Thanks to This Overlooked Business Opportunity

Nvidia (NASDAQ: NVDA) continues to be a dominant force in the artificial intelligence (AI) boom, thanks largely to its industry-leading graphics processing units (GPUs). But another type of technology is becoming increasingly important to the company's growth.Nvidia generated a record $14.8 billion in data center networking revenue in its fiscal 2027 first quarter (which ended April 26), up 199% year over year. Networking revenue rose from $8.6 billion in its fiscal 2024 to $13 billion in its fiscal 2025 and to $31.4 billion in its fiscal 2026. Its opportunity in the space could become even larger as AI clusters scale further and require increasingly powerful networking infrastructure to connect many thousands of accelerator chips together.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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NVIDIA Corp. 195,24 -0,06% NVIDIA Corp.

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