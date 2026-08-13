NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.08.2026 08:31:00
Nvidia Could Hit $7.5 Trillion in Value Thanks to This Overlooked Business Opportunity
Nvidia (NASDAQ: NVDA) continues to be a dominant force in the artificial intelligence (AI) boom, thanks largely to its industry-leading graphics processing units (GPUs). But another type of technology is becoming increasingly important to the company's growth.Nvidia generated a record $14.8 billion in data center networking revenue in its fiscal 2027 first quarter (which ended April 26), up 199% year over year. Networking revenue rose from $8.6 billion in its fiscal 2024 to $13 billion in its fiscal 2025 and to $31.4 billion in its fiscal 2026. Its opportunity in the space could become even larger as AI clusters scale further and require increasingly powerful networking infrastructure to connect many thousands of accelerator chips together.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
13.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 133,00
|0,71%
|NVIDIA Corp.
|195,24
|-0,06%