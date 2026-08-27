Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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27.08.2026 18:54:17
Nvidia Delivers and the Nasdaq Jumps 1.3%
U.S. stocks are higher on Thursday, led by the technology-heavy indexes. AI chip giant Nvidia (NASDAQ: NVDA) delivered another quarter of accelerating growth and the market's attention turned to these blowout results.The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) leads at 1.31% as of 12:10 p.m. ET, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is up 0.66%, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) trails at 0.33%. The spread between the surging Nasdaq Composite and the stable Dow index is the whole story: a few giant names are doing the heavy lifting while the rest of the market is taking a break.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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