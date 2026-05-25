US-Investments im Fokus 25.05.2026 03:10:44

NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026

NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026

Im 1. Quartal 2026 gab es einige Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA - unter anderem kamen auch zwei Neuzugänge ins Depot.

In den USA unterliegen Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar strengen Transparenzregeln: Sie müssen ihre Portfolios vierteljährlich mittels des sogenannten 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC offenlegen. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 18,37 Milliarden US-Dollar ist auch der Halbleiterkonzern NVIDIA verpflichtet, seine US-Beteiligungen vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) zu melden.

Im folgenden Ranking werden die größten US-Aktienbeteiligungen von NVIDIA im ersten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Stand der Daten ist der 31. März 2026.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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