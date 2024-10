NVIDIA-Direktor verkauft Aktien im Wert von Millionen - Nahostkonflikt sorgt für Unsicherheit - NVIDIA-Aktie unter Beobachtung

• NVIDIA-Direktor wirft Aktien in Millionenhöhe auf den Markt• Nahostkonflikt belastet Technologiesektor• NVIDIA-Aktie zeitweise deutlich unter Druck

NVIDIA-Chef trennt sich von Aktien in Millionenhöhe

NVIDIA-Direktor Mark Stevens hat sich kürzlich von einem erheblichen Teil seiner Anteile am Unternehmen getrennt. Wie investing.com berichtet, veräußerte Stevens am 27. September 40.000 Stammaktien von NVIDIA, die zum Zeitpunkt der Transaktion einen Wert von mehr als 4,8 Millionen US-Dollar hatten.

Nach dem Verkauf besitzt Stevens weiterhin 8.380.117 Aktien des Unternehmens. Zudem ist er mit Trusts verbunden, die erhebliche Mengen an NVIDIA-Aktien halten.

Investoren verfolgen häufig Insider-Transaktionen, da diese Aufschluss über die Einschätzungen von Führungskräften und Direktoren zur Entwicklung der Aktie geben können. Allerdings werden solche Transaktionen von verschiedenen Faktoren beeinflusst und müssen nicht zwingend auf einen spezifischen Trend hinweisen, erklärt investing.com.

Nahostkonflikt und Analystenbericht belasten NVIDIA-Aktie

Belastet wird Kurs des Unternehmens jedoch vermutlich mehr von der Aussicht auf einen umfassenden Krieg im Nahen Osten, der die Anleger verschreckt.

Die Besorgnis wurde durch den iranischen Angriff auf Israel am Dienstag ausgelöst, der einen Anstieg der Ölpreise und einen Rückgang der US-Aktien verursachte. Jedes Anzeichen für eine weitere Eskalation des Konflikts dürfte das Vertrauen in die großen Technologieunternehmen weiter schwächen, erklärt Barron's.

NVIDIA-Aktionäre verfolgen außerdem einen Bericht von Ming-Chi Kuo, einem Analysten von TF International Securities aus Taiwan. Kuo berichtet, dass der Halbleiterhersteller die Entwicklung einer der geplanten Serverkonfigurationen für seine Blackwell-Grafikprozessoren, deren Markteinführung noch in diesem Quartal erwartet wird, pausiert hat.

Die Entscheidung, den Dual-Rack-NVL36-Server aus dem Programm zu nehmen, sei zwar nachvollziehbar, könnte jedoch "bei einigen Marktteilnehmern für Verwirrung bezüglich der Änderungen in der Lieferkette sorgen", erklärte er in einem Beitrag laut Barron's.

NVIDIA-Aktie verliert

Am Dienstag ging es für die Papiere von NVIDIA um letztlich 3,66 Prozent abwärts auf 117,00 US-Dollar. Und auch andere Megacaps wie Apple (-2,91 Prozent) und Microsoft (-2,23 Prozent) fielen deutlich ins Minus, da Anleger aus dem Technologiesektor in sicherere Sektoren wie die Versorgungswirtschaft flohen.

Am Mittwoch zeigte sich die NVIDIA-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel zunächst ebenfalls mit Verlusten. Inzwischen notiert der Anteilsschein jedoch 0,54 Prozent im Plus bei 117,63 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

