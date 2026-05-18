NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.05.2026 00:17:48
Nvidia Doubled Down on Its Second-Largest AI Holding. Should Investors Follow Suit?
Artificial intelligence (AI) has been on a blistering run over the past several years, and its adoption shows no signs of slowing. These cutting-edge algorithms promise to change the technology landscape as we know it, and it's been a windfall for companies at the forefront of this technology. Nowhere is that more apparent than in Nvidia (NASDAQ: NVDA).The AI-centric chipmaker pioneered the graphics processing units (GPUs) that create lifelike images in video games. Those same processors are now the gold standard for powering AI, making Nvidia the de facto flag-bearer for the technology.In the first quarter, Nvidia effectively doubled its position in CoreWeave (NASDAQ: CRWV), prompting investors to take a fresh look at the neocloud operator.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
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18.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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18.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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18.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
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18.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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18.05.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Montagnachmittag (finanzen.at)
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18.05.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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18.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|07.05.26
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|17.04.26
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|14.05.26
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|19.03.26
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|UBS AG
|18.03.26
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|DZ BANK
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