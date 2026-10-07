NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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07.10.2026 22:37:01

Nvidia Earned About Twice as Much as Apple Last Quarter. Its Stock Is Worth Only About 20% More.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) now out-earns Apple (NASDAQ:AAPL) by a large margin. The artificial intelligence (AI) chip leader posted net income of $59.7 billion for its fiscal second quarter of 2027 (ended July 26, 2026). Apple earned $29.8 billion in its fiscal third quarter of 2026 (ended June 27, 2026), about half as much.

But the stock market values the two far more closely. With Nvidia's shares near a record high at roughly $242 as of this writing, its market cap is about $5.8 trillion. Apple, at about $333 a share, is worth about $4.9 trillion.

Nvidia's market value, in other words, is only about 20% bigger than Apple's, even though its latest quarterly profit was about 100% bigger. I think this gap says less about Apple than about how much the market trusts Nvidia's earnings to last.

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