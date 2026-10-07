NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
07.10.2026 22:37:01
Nvidia Earned About Twice as Much as Apple Last Quarter. Its Stock Is Worth Only About 20% More.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) now out-earns Apple (NASDAQ:AAPL) by a large margin. The artificial intelligence (AI) chip leader posted net income of $59.7 billion for its fiscal second quarter of 2027 (ended July 26, 2026). Apple earned $29.8 billion in its fiscal third quarter of 2026 (ended June 27, 2026), about half as much.
But the stock market values the two far more closely. With Nvidia's shares near a record high at roughly $242 as of this writing, its market cap is about $5.8 trillion. Apple, at about $333 a share, is worth about $4.9 trillion.
Nvidia's market value, in other words, is only about 20% bigger than Apple's, even though its latest quarterly profit was about 100% bigger. I think this gap says less about Apple than about how much the market trusts Nvidia's earnings to last.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
07.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot (finanzen.at)
|
07.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
07.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|26 820,00
|0,30%
|Apple Inc.
|300,70
|1,57%
|NVIDIA Corp.
|212,45
|0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.