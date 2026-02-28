NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.02.2026 12:00:00

Nvidia Earnings Call: Nvidia's AI Chips in Space and Sovereign AI's 300%-Plus Annual Growth

On Wednesday after the market close, Nvidia (NASDAQ: NVDA) delivered a powerful fourth-quarter fiscal 2026 report. The leader in graphics processing units (GPUs), considered the "gold standard" for enabling AI, has seen its fortunes soar as demand for AI capabilities has surged.For the quarter ended Jan. 25, Nvidia's revenue rocketed 73% year over year to $68.1 billion, beating Wall Street's $66.2 billion estimate. Adjusted earnings per share (EPS) soared 82% to $1.62, surpassing the analyst consensus estimate of $1.54. Moreover, management guided for fiscal Q1 revenue of $78 billion, crushing the $72 billion analysts had expected. Earnings releases tell only part of the story. Management's comments during earnings calls often contain important information about a company's prospects and strategy. Below are two key topics from Nvidia's Q4 earnings call that you should know about.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten