Global Technology Aktie
WKN DE: 764542 / ISIN: ZAE000016820
|
20.11.2025 02:49:54
Nvidia Earnings Fuel Rally in Global Technology Stocks
Nvidia Earnings Fuel Rally in Global Technology Stocks

The chipmaker's profit surge and strong revenue forecast helped to ease fears that spending on A.I. infrastructure might be outpacing demand.
Nachrichten zu Global Technology Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|11:53
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:15
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:02
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|168,54
|4,14%
