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NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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28.07.2026 08:05:56

Nvidia employee detained by Taiwan in China chip smuggling probe

This follows a slate of detentions linked to the export of the firm’s AI chips to China in violation of US trade...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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