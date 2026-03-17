NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
17.03.2026 03:15:50
NVIDIA Expands Autonomous Driving Partnership With Hyundai And Kia
(RTTNews) - NVIDIA announced an expanded collaboration with Hyundai Motor Company and Kia Corporation to advance next-generation autonomous driving technologies using the NVIDIA DRIVE Hyperion platform.
The partnership combines Hyundai Motor Group's software-defined vehicle expertise and global fleet data with NVIDIA's accelerated computing and AI infrastructure. Together, they aim to build scalable, data-driven autonomous driving systems across Hyundai and Kia vehicle platforms.
As part of the collaboration, Hyundai Motor Group will integrate NVIDIA technologies to support Level 2 and higher autonomous driving systems in select vehicles, enhancing safety and intelligent driving capabilities. NVIDIA and Hyundai also plan to explore deeper collaboration with Motional, Hyundai's autonomous driving joint venture, to accelerate Level 4 robotaxi development and next-generation mobility services.
By leveraging NVIDIA DRIVE Hyperion, Hyundai Motor Group will develop a scalable autonomous driving stack — spanning advanced driver assistance to full autonomy — supported by continuous cycles of real-world data collection, AI model training, simulation, validation, and deployment across production vehicles.
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16.03.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gute Stimmung in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
16.03.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
16.03.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.03.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
