As the leading maker of the graphics processing units (GPUs) that power artificial intelligence (AI), Nvidia (NASDAQ:NVDA) has been the star of the AI boom. The chip giant has seen its revenue and market value soar, and it's one of the most closely watched stocks on the planet.

Lately, though, the company has faced one challenge after another, weighing on its stock performance and the performance of tech stocks in general. Since the start of the year, investors have worried about whether today's enormous AI infrastructure spending can be sustained. Then, earlier this month, came allegations about Nvidia chief Jensen Huang's personal life, including a reported affair with a woman the U.S. government has investigated for spying on behalf of China. That raised national security concerns and the prospect of increased government scrutiny of the company.

Now there's another risk to add to the list: S&P Global Ratings says it may lower Nvidia's credit rating. Let's look at what that means for investors.

Continue reading