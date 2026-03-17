NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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17.03.2026 17:21:00

Nvidia Feynman kommt mit gestapelten GPU-Dies und Custom-HBM

Optisch wird Nvidias übernächster KI-Beschleuniger Feynman viel kleiner. Statt Chips nebeneinander zu setzen, liegen sie ab 2028 übereinander.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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