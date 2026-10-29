NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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29.10.2026 21:40:40
Nvidia Finds Itself at the Center of an AI Spy Saga
CEO Jensen Huang may have been the target of Chinese espionage activity, The New York Times reports.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
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30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag deutlich (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|UBS AG
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|14.09.26
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|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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