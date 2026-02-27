NVIDIA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NVIDIA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD gegenüber 0,890 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 73,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 68,13 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 39,33 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,90 USD beziffert. Im Vorjahr hatte NVIDIA 2,94 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 215,94 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 65,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 130,50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at