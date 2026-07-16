NVIDIA gewinnt Japans Robotikbranche als Partner für KI-Offensive - Aktie im Blick

NVIDIA bindet in Tokio Fanuc und Yaskawa Electric an seine KI-Plattform

Kooperation erweitert eine bereits im März gestartete Cosmos-Koalition

Beobachter lesen in der Aktion auch eine Antwort auf Chinas Robotikbranche

NVIDIA bindet in Tokio mit Fanuc und Yaskawa Electric zwei der größten japanischen Roboterbauer an seine KI-Plattform. Für Anleger untermauert der Schritt die These, dass sich der Chipkonzern über das Rechenzentrumsgeschäft hinaus zum zentralen Infrastrukturanbieter der gesamten Robotikbranche entwickelt. "Mit KI werden Roboter intelligent, leicht anpassbar und zugänglich", sagte Firmenchef Jensen Huang laut Reuters bei einem Medientermin in Tokio.

Mehr als eine neue Partnerschaft

Laut einer Mitteilung von NVIDIA vom Mittwoch reicht die Kooperation deutlich weiter, als es die Randnotiz zu Fanuc und Yaskawa Electric vermuten lässt: Fujitsu baut zusammen mit Fanuc, Yaskawa Electric und Kawasaki Heavy Industries eine gemeinsame Steuerungsplattform für Industrieroboter auf Basis von NVIDIAs Cosmos-, Isaac- und Omniverse-Technologien auf, gedacht für digitale Zwillinge und Simulationen vor dem realen Einsatz. Dahinter steht eine bereits im März 2026 auf der GTC-Konferenz vorgestellte globale Robotik-Koalition, der sich nun weitere japanische Konzerne anschließen. Die Tokio-Ankündigung ist damit weniger ein einzelner Deal als die japanische Erweiterung eines länger laufenden Ökosystem-Aufbaus, was die Sprachregelung als frische Partnerschaft eher verschleiert als erklärt.

Der Blick nach China

Was NVIDIA als Ausbau seiner KI-Plattform für Roboter präsentiert, ordnet Bloomberg handfester ein: Die Kooperation soll japanischen Herstellern helfen, im internationalen Wettbewerb mit chinesischen Robotikfirmen nicht ins Hintertreffen zu geraten. Diese Lesart taucht in keiner NVIDIA-Mitteilung auf, passt aber zur Ausgangslage: Japan gilt traditionell als Hochburg der Industrierobotik, chinesische Anbieter holen bei Stückzahlen und Software aber zügig auf. Für Fanuc und Yaskawa Electric ist der Zugriff auf NVIDIAs Simulationssoftware damit auch ein Versuch, den technologischen Vorsprung gegenüber der chinesischen Konkurrenz zu verteidigen, selbst wenn NVIDIA selbst diesen Rahmen nicht benennt.

Tokio legt mit einer eigenen KI-Fabrik nach

Einen Tag nach der Roboterallianz legt NVIDIA nach: Am Donnerstag kündigt der Konzern mit dem japanischen Unternehmen Noetra Corp. eine Vera-Rubin-KI-Fabrik mit 27.500 Rubin-Grafikprozessoren und 140 Megawatt Kapazität an, die das staatliche FRONTia-Projekt des Wirtschaftsministeriums METI mit Rechenleistung versorgen soll. "Jetzt baut das Land die KI-Fabriken, die die nächste industrielle Revolution antreiben werden", sagte NVIDIA-Chef Jensen Huang laut der Pressemitteilung und verwies dabei auf Japans historische Rolle als Erfinder der modernen Fertigung. Der Zeitpunkt passt zur bereits im März vorgelegten Robotik-Strategie Japans, die bis 2040 einen Weltmarktanteil von über 30 Prozent bei KI-Robotik anstrebt. Die privaten Partnerschaften mit Fanuc, Yaskawa Electric und Fujitsu bekommen damit einen staatlich finanzierten Unterbau.

Rückenwind aus der Halbleiterbranche

Der Auftritt fällt in eine Phase, in der Anleger die Stärke des KI-Investitionszyklus ohnehin genau beobachten. ASML hob am Mittwoch die eigene Umsatzprognose an und kündigte einen Kapazitätsausbau an, TSMC steht vor dem fünften Rekordquartal in Folge. Beide Meldungen stützen die Erzählung, wonach die KI-Nachfrage die gesamte Halbleiter-Lieferkette weiter trägt, auf der auch NVIDIAs Robotik-Ambitionen aufbauen. Wie stark die aktuelle Kursfantasie an Huangs Person hängt, zeigte sich tags zuvor: Am Vorabend besuchte er eine Veranstaltung eines japanischen Unterhaltungskonzerns im Tokioter Elektronikviertel Akihabara, wo Schaulustige ihn nach Reuters-Angaben wie einen Star empfingen.

Ob aus der Ankündigung mehr wird als eine weitere Liste kooperationswilliger Partner, zeigt sich erst an der Umsetzung: Die meisten der genannten japanischen Konzerne haben sich bislang nur zur Absicht bekannt, der Koalition beizutreten, konkrete Serienprodukte stehen noch aus. Der nächste greifbare Prüfstein ist, ob aus den Ankündigungen bis Jahresende erste marktreife Anwendungen werden.

So reagiert die NVIDIA-Aktie

Nachdem das Papier am Vortag an der NASDAQ letztlich moderate 0,33 Prozent auf 212,50 US-Dollar zulegen konnte, kommt es am Donnerstag zu einem Sinneswandel bei Anlegern - daran kann die Robotikoffensive augenscheinlich nichts ändern: Zeitweise steht für die NVIDIA-Aktie ein Minus von 2,99 Prozent auf 206,14 US-Dollar an der Kurstafel.

Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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