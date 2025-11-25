Rivalry Aktie
WKN DE: A3C4Y2 / ISIN: CA76803P1036
|
25.11.2025 15:11:11
Nvidia-Google AI chip rivalry escalates on report of Meta talks; Nvidia shares down 2.6%
[NEW YORK] Meta Platforms is in talks to spend billions on Google’s AI chips, The Information reported, adding to a months-long share...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rivalry Corp Registered Shs Subordinate Votingmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.