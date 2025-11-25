NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.11.2025 15:11:11
Nvidia-Google AI chip rivalry escalates on report of Meta talks; Nvidia shares drop 6%
[NEW YORK] Meta Platforms is in talks to spend billions on Google’s AI chips, The Information reported, adding to a months-long share...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
18:46
|Nvidia shares fall on signs Google gaining upper hand in AI (Financial Times)
|
18:01
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
18:01
|Börse New York: S&P 500 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
16:22
|Nvidia shares fall on signs Google gaining upper hand in AI (Financial Times)
|
16:02
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16:02
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
16:02
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 705,00
|0,22%
|Alphabet A (ex Google)
|277,60
|0,38%
|Alphabet C (ex Google)
|277,60
|0,40%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|543,30
|1,88%
|NVIDIA Corp.
|151,78
|-3,78%
|Rivalry Corp Registered Shs Subordinate Voting
|0,07
|75,00%