NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.03.2026 08:13:00
Nvidia-GPUs nach China geschmuggelt: Anklage gegen Führungskräfte von Supermicro
In den USA wurde eine Anklage gegen Manager von Super Micro Computer öffentlich gemacht. Die sollen US-Exportkontrollgesetze für Nvidia-GPUs umgangen haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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