NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
06.02.2026 11:45:00
Nvidia-Grafikkarten: GeForce RTX 6000 könnten erst 2028 erscheinen
Der Super-Refresh der GeForce RTX 5000 ist offenbar gestrichen. Bis zur neuen 6000er-Generation könnten noch zwei Jahre vergehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu NVIDIA Corp.
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|157,08
|7,77%
|RTX A-S
|13,80
|0,00%
