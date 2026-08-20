NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.08.2026 02:37:01
Nvidia Guided to $91 Billion. Wall Street Penciled In $92 Billion.
Nvidia(NASDAQ:NVDA) reports results for its fiscal 2027 second quarter (the period ended July 26) next Wednesday, Aug. 26. The company's own guidance, issued back in May, calls for revenue of $91.0 billion, plus or minus 2%.Wall Street's average estimate sits near $91.9 billion, based on the 42 analyst estimates compiled by Yahoo! Finance, with adjusted earnings pegged near $2.08 per share. That's a gap of about $1 billion on a $91 billion base.And I think the small size of that gap is the most interesting number in the whole setup.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16:00
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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16:00
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start zurück (finanzen.at)
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19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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19.08.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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|Börse New York: Dow Jones schlussendlich stärker (finanzen.at)
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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