NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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14.07.2026 05:25:04

Nvidia halves Asia buyer list in China chip crackdown

Tougher vetting in Singapore, Malaysia and Japan reflects Washington’s push to close export-control loopholesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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