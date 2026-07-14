NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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14.07.2026 05:25:04
Nvidia halves Asia buyer list in China chip crackdown
Tougher vetting in Singapore, Malaysia and Japan reflects Washington’s push to close export-control loopholesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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