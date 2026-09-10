NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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10.09.2026 22:39:00

Nvidia Has $96 Billion in Quarterly Revenue. Here's Why the Stock Is Still a Buy.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has seen revenue go parabolic during the artificial intelligence (AI) boom, climbing more than 11-fold since 2022 to $303 billion on a trailing-12-month basis. In fiscal Q2, which ended July 26, it posted $96 billion in revenue, up 106% year over year. That's rare growth at this scale -- but the bigger takeaway isn't what's already in the books. It's what management says comes next.

The company is guiding for roughly 70% revenue growth in fiscal 2028, and its next major chipset platform, Vera Rubin, is already shipping. Here's why this $5.4 trillion market-cap stock still looks like a no-brainer buy.

Image source: Nvidia.

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