NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.09.2026 11:15:00
Nvidia Has Been the King of AI. This ETF Bets the Next Winners Will Be Somewhere Else.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has unquestionably been one of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) boom. The next phase of the AI trade, however, might be dominated by something completely different.
The one exchange-traded fund (ETF) I'm watching here to take advantage of this next phase is the iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (NYSEMKT: IGV). Just as heavy AI development was hurting the long-term investment case for software, a potential push to slow AI development could conversely be the factor that drives software shares higher again.
For the most part of 2026 so far, semiconductors have been huge winners, while software stocks have struggled. This fund was down more than 14% through the end of June while the VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH) gained more than 80%.
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