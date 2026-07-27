NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.07.2026 17:17:00
Nvidia Has Given a Massive Boost to This AI Infrastructure Stock. Buy It Before It Doubles in 3 Years
Shares of neocloud infrastructure provider Nebius Group (NASDAQ: NBIS) shot up nearly 19% on July 21 after it emerged that Nvidia has a significant stake in the company.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Nvidia has a 9.3% equity stake in Nebius, which amounts to just over $5 billion as of this writing. It is worth noting that Nvidia announced a $2 billion investment in Nebius in March this year to help the neocloud specialist deploy more than 5 gigawatts (GW) of artificial intelligence (AI) data center capacity by the end of the decade.That investment has grown substantially. The AI stock has jumped over 67% since Nvidia announced it was backing Nebius on March 11. The good news is that Nebius still has significant upside potential, given the fast-growing AI data center market it serves. Let's see why this Nvidia-backed AI infrastructure specialist is destined to be a long-term winner.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:04
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.at)
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20:04
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
20:04
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
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19:20
|Nvidia bets $5bn on Ilya Sutskever’s AI breakthrough (Financial Times)
|
18:00
|Verluste in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
18:00
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18:00
|Optimismus in New York: Dow Jones legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
16:22
|Nvidia verhandelt mit OpenAI über 250 Milliarden Dollar schwere Bürgschaft (Spiegel Online)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|173,10
|-4,83%
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