On Oct. 6, Nvidia (NASDAQ:NVDA) peaked at an intraday high of $243.37 per share, reaching a valuation of $5.78 trillion. The face of the artificial intelligence (AI) infrastructure build-out holds a virtual monopoly in enterprise data centers with its several generations of graphics processing units (GPUs).

But it's been a bumpy ride over the last six weeks. Between its Oct. 6 intraday peak and the Nov. 17 close, Nvidia lost $2.03 trillion in valuation. In just six weeks, Nvidia lost more in market value than all but five S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) companies... one of which is itself.

Image source: Getty Images.

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