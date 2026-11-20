The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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20.11.2026 10:06:01
Nvidia Has Lost More Than the Market Value of 495 S&P 500 Companies in 6 Weeks -- and Its Downtrend May Be Just Beginning
On Oct. 6, Nvidia (NASDAQ:NVDA) peaked at an intraday high of $243.37 per share, reaching a valuation of $5.78 trillion. The face of the artificial intelligence (AI) infrastructure build-out holds a virtual monopoly in enterprise data centers with its several generations of graphics processing units (GPUs).
But it's been a bumpy ride over the last six weeks. Between its Oct. 6 intraday peak and the Nov. 17 close, Nvidia lost $2.03 trillion in valuation. In just six weeks, Nvidia lost more in market value than all but five S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) companies... one of which is itself.
Image source: Getty Images.
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