It wouldn't be an exaggeration to say that no other company has benefited more from the current artificial intelligence (AI) boom than Nvidia (NASDAQ:NVDA). It went from a relatively modest tech company to the world's most valuable public company for a stretch. Unfortunately, as of market close on Nov. 13, the stock was down nearly 32% from its all-time high on Oct. 6.

Nvidia's business has continued to thrive, but a leadership shake-up following the departure of former CEO Jensen Huang has raised many questions. That said, if you're wondering at what price to buy Nvidia, the answer is whatever it costs when you're ready to invest.

Image source: Nvidia.

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