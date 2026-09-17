NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.09.2026 08:05:00
Nvidia Has Returned $46 Billion to Shareholders This Year, and Another Major Dividend Hike Could Be Coming
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is currently the world's most valuable company, with a market cap of over $5.1 trillion as of Sept. 15. As the central chip designer of the AI boom, Nvidia's business has seen unprecedented demand, and as a result, huge amounts of cash keep rolling in. Now, it's beginning to ramp up shareholder returns instead of focusing solely on reinvesting for growth.
Through the first two quarters of its current fiscal year, Nvidia has returned around $46 billion to shareholders through dividends and stock buybacks, and much more is likely on the way.
Nvidia first began paying a dividend in November 2012. After its 4-for-1 (2021) and 10-for-1 (2024) stock splits, the initial dividend was $0.001875 per share quarterly. Nearly 14 years later, Nvidia's quarterly dividend is $0.25 per share after it gave the payout a 2,400% boost in June from the $0.01 per share it previously paid.
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22:34
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
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22:34
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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22:34
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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20:04
|Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
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20:04
|Donnerstagshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
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20:04
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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18:01
|Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.at)
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18:01
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Analysen zu NVIDIA Corp.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|191,16
|2,69%
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