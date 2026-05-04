NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
04.05.2026 02:08:00
Nvidia Has Split Its Stock 480-for-1 Since 2000. Here's When to Expect the Next Stock Split.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock is up another 6% so far in 2026, putting shares on pace for another double digit performance this year. Since going public in 1999, this GPU stock has soared in value by nearly 500,000!The company could continue its growth for many more decades. Over the next few years, more than $7 trillion is expected to be spent on building new artificial intelligence data center infrastructure -- infrastructure that heavily uses Nvidia's chips.A rapidly rising stock price has forced Nvidia to conduct stock splits in the past in an effort the make the price of a single share more manageable. In 2000, the company conducted its first split: a 2-for-1 stock swap. More stock splits were triggered in 2001, 2006, 2007, 2021, and 2024. In aggregate, the company's stock splits have given someone who held a single share of Nvidia stock before 2000 a total of 480 shares today! Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
01.05.26
Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.at)
01.05.26
Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
01.05.26
Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
01.05.26
Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
01.05.26
Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
01.05.26
Optimismus in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
01.05.26
Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
01.05.26
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|NVIDIA Corp.
|169,96
|-0,26%