NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
27.12.2025 22:00:00
Nvidia Has Tumbled From All-Time Highs in October. Here's What's Next.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) made stock market history, again, when it reached a $5 trillion market value at the end of October. However, it has since fallen almost 10% from those highs and currently sports a $4.4 trillion value. What's next for the artificial intelligence (AI) giant?Image source: Nvidia.One way Nvidia has stayed on top of the AI mountain is by constantly upping its game and releasing new, groundbreaking products. It's best known for its expensive and powerful graphics processing units (GPUs), but it's increasingly focused on vertically integrated products that draw high-paying clients into its ecosystem.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
26.12.25
|Schwacher Handel: S&P 500 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.12.25
|NVIDIA-Aktie vor neuem Durchbruch - oder droht die KI-Blase zu platzen? So könnte es 2026 weitergehen (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
26.12.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)