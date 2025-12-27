NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

27.12.2025 22:00:00

Nvidia Has Tumbled From All-Time Highs in October. Here's What's Next.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) made stock market history, again, when it reached a $5 trillion market value at the end of October. However, it has since fallen almost 10% from those highs and currently sports a $4.4 trillion value. What's next for the artificial intelligence (AI) giant?Image source: Nvidia.One way Nvidia has stayed on top of the AI mountain is by constantly upping its game and releasing new, groundbreaking products. It's best known for its expensive and powerful graphics processing units (GPUs), but it's increasingly focused on vertically integrated products that draw high-paying clients into its ecosystem.
