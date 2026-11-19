NVIDIA hat am 17.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 170,16 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 75,21 ARS je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121,36 Prozent auf 175 207,23 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79 150,39 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at